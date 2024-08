Wegen eines Kabelschadens im Barbarossa-Tunnel bei Annweiler gibt es auf der B10 Verkehrsprobleme. Wie der Landesbetrieb Mobilität am Montagvormittag mitgeteilt hat, hat es bereits am Sonntag einen Stromausfall im Tunnel gegeben. Die Energieversorgung sei teilweise wieder hergestellt worden. Um den Tunnel in diesem Zustand weiter betreiben zu können, wurde die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert. Dieses niedrige Tempo wird beibehalten, bis der Schaden repariert ist. Weil in Annweiler die Zweibrückerstraße im Bereich des Bahnübergangs aufgrund von Gleisarbeiten noch bis Samstag, 24. August, gesperrt ist, kann der Verkehr nicht durch Annweiler umgeleitet werden, wie dies sonst der Fall ist. Laut LBM soll der Kabelschaden erst nach dem 24. August erfolgen. Der LBM kündigt „Informationen zu möglichen Sperrungen“ zur Reparatur an.