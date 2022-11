Am Montag, 21. November, wird die B10 bei Queichheim von 8.30 Uhr bis gegen 10 Uhr voll gesperrt. Dort muss nach Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität eine Weide gefällt werden, die auf die Straße zu fallen droht. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt über die L490 durch Queichhambach und Annweiler zum Kreisel westlich von Annweiler, wo B10 und B48 zusammentreffen. Zusätzlich wird in Annweiler die Auffahrt zur B 10 „In den Bruchwiesen“ am Klärwerk Annweiler gesperrt.