Ein Leichtverletzter und erhebliche Verkehrsbehinderungen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls im Baustellenbereich der B10 am Freitag gegen 16 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Landau-Godramstein. Nach Angaben der Polizei musste ein 70-jähriger Autofahrer wegen stockenden Verkehrs im einspurigen Baustellenbereich bremsen. Dies bemerkte ein 25-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf. Der 70-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zusammen etwa 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme und des Abschleppvorgangs kam es bis 17 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Der 25-Jährige wird sich laut Polizei nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.