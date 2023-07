Wie berichtet ist es am Mittwoch gegen 15.42 Uhr auf der B10 bei Landau-Nord zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen gekommen. Nun ist klar, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Ein 62-Jähriger aus Baden-Württemberg fuhr mit seinem Auto aus Richtung Annweiler kommend auf der B10. Auf Höhe der Anschlussstelle Landau-Nord kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Kia eines Mannes aus dem Kreis Südliche Weinstraße, teilt die Polizei mit. Hierbei wurden die Beifahrerin des Unfallverursachers und die beiden Insassen des Kias verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Autos entstand Totalschäden in Höhe von rund 60.000 Euro, die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die B10 war für etwa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. Der Verkehr war über die Anschlussstelle Landau-Nord abgeleitet worden. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. rhp/hofl