[Aktualisiert 13:15 Uhr] Rund um die B10 bei Annweiler kommt es einmal mehr zu Verkehrsbehinderungen, weil die Tunnelgruppe seit 11.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt ist. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, ist der Grund „nach derzeitigem Stand ein Kabelschaden und damit verbundener Stromausfall von Teilen der Sicherheitssysteme; unter anderem der für Rettungskräfte wichtige Digitalfunk“. Die genaue Schadstelle sei jedoch noch nicht gefunden, es werde noch gesucht. Deshalb ist auch unklar, wie lange die Tunnelgruppe gesperrt sein wird. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen durch Rinnthal, Sarnstall und Annweiler umgeleitet. Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass die Technik in der Tunnelgruppe streikt. So war die Hauptverkehrsader zwischen der Süd- und der Südwestpfalz bereits im vergangenen August wegen Hardware-Problemen am Steuercomputer für mehrere Tage gekappt.