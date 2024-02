Die B10-Tunnelgruppe bei Annweiler muss erneut gesperrt werden. Grund sind dieses Mal Vorbereitungen für den 5G-Ausbau durch die Telekom, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt. Es sei unter anderem erforderlich, eine große Anzahl von Schächten in und unmittelbar neben der Fahrbahn zu öffnen, was aus Sicherheitsgründen nicht unter Verkehr erfolgen dürfe. In der Nacht von Dienstag, 6. Februar, auf Mittwoch, 7. Februar, sowie in der darauffolgenden Nacht auf Donnerstag, 8. Februar, werden deshalb eine großräumige Umleitung über die A6 Kaiserslautern und eine örtliche Umleitung durch Rinnthal, Sarnstall und Annweiler eingerichtet. Die Sperrung beginnt jeweils um 20 Uhr und endet laut LBM spätestens um 6 Uhr. Der eigentliche 5G-Ausbau erfolgt nach derzeitigem Stand Mitte bis Ende Mai – gemeinsam mit den turnusmäßigen nächtlichen Wartungsarbeiten, die dadurch voraussichtlich eine Woche länger dauern werden.