In der Zeit vom 8. bis 12. Mai wird die B10 im Bereich Rinnthal, Sarnstall und Annweiler in den Nachtstunden von jeweils 20 Uhr bis etwa 6 Uhr gesperrt. Grund dafür sind die turnusmäßigen Tunnelreinigungs- und Wartungsarbeiten, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mit. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt durch Rinnthal, Sarnstall und Annweiler. Die Anwohner werden gebeten, die L 490 von parkenden Autos freizuhalten. In der Nacht vom 11. auf den 12. Mai wird zusätzlich die Umgehung Queichhambach gesperrt, um an Vorwegweisern und den Schilderbrücken vor der Abfahrt Annweiler Ost Wartungsarbeiten auszuführen. Auch erfolgen in diesem Streckenabschnitt Reinigungs- und Wartungsarbeiten.