Die B10-Tunnelgruppe bei Annweiler ist seit Montagabend wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Dienstagmorgen mit. Alle vier Röhren mussten am Montagvormittag wegen eines Stromausfalls an Teilen der Sicherheitssysteme zunächst gesperrt werden. Am Nachmittag waren dann Kostenfels- und Staufertunnel wieder befahrbar, weil sie mit einem Notstromaggregat versorgt werden konnten. Dasselbe gilt mittlerweile auch für Löwenherz- und Barbarossatunnel. Als Grund für den Stromausfall wurde ein beschädigtes Kabel ausgemacht, dessen genaue Position noch gesucht wird. Deshalb müssen laut LBM voraussichtlich am Mittwochmittag Löwenherz- und Barbarossatunnel in Fahrtrichtung Pirmasens kurzzeitig gesperrt werden. Der Verkehr wird dann wieder durch Annweiler umgeleitet. „Ob und in welchem Umfang weitere Sperrungen zur abschließenden Reparatur erforderlich sind, hängt davon ab, wo genau sich die Schadstelle letztendlich befindet“, teilt der LBM abschließend mit.