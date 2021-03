Wegen eines Auffahrunfalls waren die ersten beiden B10-Tunnel aus Richtung Landau kommend am Donnerstagmittag für etwa eine Viertelstunde gesperrt. Der Verkehr wurde durch Annweiler umleitet. In dieser Zeit kam es laut Polizei zu leichten Verkehrsbehinderungen. Was war passiert? Ein Lkw-Fahrer, der in Fahrtrichtung Landau unterwegs war, bremste gegen 14.30 Uhr im Löwenherz-Tunnel ab, weil ein entgegenkommender Brummi-Fahrer mit seinem Sattelzug leicht auf die Gegenfahrbahn gekommen war und sich dabei die Spiegel touchierten. Das Abbremsen bemerkte eine dahinter fahrende 48-jährige VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Der Sachschaden war überschaubar, verletzt wurde niemand, wie die Polizei berichtet.