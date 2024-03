Autofahrer, die auf der B10 unterwegs sind, müssen mal wieder etwas mehr Zeit für die Fahrt einplanen. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) kündigt nämlich die nächste Sperrung in der B10-Tunnelgruppe bei Annweiler an. Am Donnerstag, 7. März, wird laut Mitteilung der Behörde im Löwenherz- und im Barbarossatunnel sowie auf der Ortsumgehung Queichhambach ab 8 Uhr kein Verkehr in Richtung Landau rollen können. Wer nach Pirmasens möchte, hat Glück, denn in diese Richtung läuft der Verkehr normal weiter. Grund für die halbseitige Sperrung ist die Behebung von Unfallschäden, wie der LBM weiter mitteilt. Es wird eine großräumige Umleitung über die A6 Kaiserslautern eingerichtet, die örtliche Umleitung führt durch Annweiler und Queichhambach. Laut LBM wird die Sperrung längstens bis 16 Uhr dauern.