Löwenherz- und Barbarossatunnel auf der B10 bei Annweiler werden am kommenden Montag ab 20 Uhr für den Verkehr in Richtung Pirmasens halbseitig gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mit. Grund dafür sind die Arbeiten zum Beheben eines Kabelschadens. Weil der Strom ausgefallen war, durfte in den Tunnels nur noch mit Tempo 30 gefahren werden. Die Sperrung wird laut LBM voraussichtlich in der Nacht zum Dienstag enden. Die Umleitung in Richtung Pirmasens erfolgt über Annweiler. Eine erste halbseitige Sperrung hatte es am Donnerstag und Freitag gegeben.