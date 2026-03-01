Die B10-Tunnel bei Annweiler sind seit Freitagabend komplett gesperrt – für rund zehn Wochen. In dieser Zeit gilt ein Transitverbot für Lkw auf der Strecke. Wie die Polizei mitteilt, hat sie die Einhaltung der Übergangsregel am Freitagabend sowie Samstagnachmittag kontrolliert. Dabei mussten den Angaben zufolge zwei Lastwagenfahrer, einer aus Serbien, der andere aus Slowenien, ihre Fahrzeuge wenden. Sie hatten sich nicht an das Transitverbot gehalten, waren unerlaubt auf die B10 aufgefahren. Bußgelder wurden ausgesprochen. Die Polizei hatte angekündigt, während der Dauer der Arbeiten verstärkt zu kontrollieren.

Wie berichtet, wird in den Tunneln nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität unter anderem die Technik erneuert, so werden etwa die Brandmeldeanlage und Videotechnik getauscht. Zudem werden Kanäle gereinigt, Schutzplanken erneuert sowie Tunnelwände saniert. Während der mehrwöchigen Sperrung der B10 müssen ich vor allem Pendler und Anwohner der Strecke auf Behinderungen beziehungsweise Lärm einstellen. Lokal wird der Verkehr über die L490 („Alte B10“) durch Annweiler, Sarnstall und Rinnthal geführt. Die Route ist ausgeschildert. Pendler sollten je nach Tageszeit deutlich mehr Fahrzeit einrechnen. Der überregionale Verkehr soll großräumig über die A6 umgeleitet werden.