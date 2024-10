Vom 21. bis 25. Oktober, Montag bis Freitag, wird die Tunnelgruppe der B10 bei Annweiler über Nacht voll gesperrt. Die Sperrung beginnt um 20 Uhr und endet spätestens um 6 Uhr, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt. Betroffen ist der B10-Abschnitt zwischen der Anschlussstelle B48/Wellbachtal und der Anschlussstelle Annweiler-Ost/Queichhambach-West. Der Verkehr wird über die L490 durch Rinnthal, Sarnstall und Annweiler umgeleitet.

Grund der Vollsperrung sind laut LBM turnusmäßige Reinigungs- und Wartungsarbeiten der Tunnelröhren und der Tunneltechnik. Der begonnene 5G-Ausbau (Mobilfunk) der Tunnelstrecke werde fortgeführt. Außerdem werde eine Fachfirma Schutzplanken reparieren, und Bauwerksprüfer würden Brücken, Tunnel und Schilderbrücken begutachten.

In der Nacht zum Freitag, 25. Oktober, wird die Vollsperrung auch auf den Abschnitt bis Queichhambach-Ost erweitert, um Reinigungs- und Mäharbeiten vornehmen zu können. In dieser Nacht wird der Verkehr also auch noch durch Queichhambach umgeleitet.

Laut LBM will die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Annweiler die Sperrung nutzen, um im Tunnel mit ihrem Großlüfter zu üben.