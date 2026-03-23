Woche 3 der der zehnwöchigen B10-Tunnelsperrung bei Annweiler ist geschafft, und wieder hat die Polizei täglich Lastwagenfahrer kontrolliert – und zwar aus beiden Richtungen. Denn während der Baustellendauer ist die B10 nicht nur nachts – wie sonst –, sondern durchgängig für den Transit-Verkehr gesperrt. Nur Anlieger- und Lieferverkehr darf passieren.

Wochenbilanz der Nachtkontrollen: Bei jeweils drei Kontrollen wurden auf Annweilerer Seite 32 Lkw kontrolliert, davon 6 beanstandet; und auf Landauer Seite 32 Lkw kontrolliert, davon 7 beanstandet.

So hat sich die Zahl der unerlaubten Trucker verändert

Bei den Tageskontrollen rund um die Umleitungsorte Annweiler, Sarnstall und Rinnthal zog die Polizei im Laufe der Woche 235 Lkw raus, davon waren 76 unerlaubt auf der B10 unterwegs. Auf Landauer Seite wurden am Freitag und Samstag 11 Lkw-Fahrer kontrolliert, davon waren 6 unberechtigt.

Insgesamt wurden in Woche 3 laut Polizei also 310 Lkw kontrolliert und 95 beanstandet – weniger als ein Drittel. Wer erwischt wird, bekommt eine Anzeige, eine Geldbuße und muss umkehren. Auf Annweiler Seite spricht die Polizei zuletzt zudem von einem spürbaren Rückgang unberechtigter Lkw-Fahrer in den vergangenen Tagen. In den ersten zwei Wochen waren noch mehr als die Hälfte der kontrollierten Lkw unerlaubt auf der B10 unterwegs – 473 von 880.