Woche 4 der zehnwöchigen B10-Tunnelsperrung bei Annweiler ist geschafft – und neu ist jetzt: Die Polizei kontrolliert nicht mehr nur Lastwagen, sondern nimmt auch das Tempo von Autofahrern auf der Umleitungsstrecke ins Visier. In Queichhambach wurden an zwei Kontrollstellen 150 Fahrzeuge gemessen, 18 davon beanstandet. Der schnellste Fahrer wurde mit 47 km/h gemessen. In Rinnthal, im Bereich des Kindergartens, wurden 350 Fahrzeuge gemessen; acht Fahrer bekamen eine Verwarnung, der Höchstwert lag dort bei 42 km/h.

Auch die Lkw-Kontrollen liefen weiter. Auf Annweiler Seite wurden bei drei Kontrollen 65 Trucker kontrolliert, davon 24 beanstandet. Auf Landauer Seite zog die Polizei bei zwei Kontrollblöcken 35 Lkw raus, davon 19 unberechtigte. Insgesamt wurden in Woche 4 damit 100 Lkw kontrolliert und 43 beanstandet. Wer ohne Berechtigung unterwegs war, muss umkehren und ein Bußgeld bezahlen. Die Kontrollen sollen auch in den nächsten Wochen weitergehen.