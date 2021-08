Wegen der B10-Sperrung und der örtlichen Umleitung durch Annweiler-Sarnstall und Rinnthal wird die Müllabfuhr in den beiden Gemeinden bereits um 5.30 Uhr beginnen. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Die Vorverlegung gilt während der gesamten Bau- und Sperrzeit, also etwa für zwei Monate. Mit der früheren Abfuhr reagiert die Kreisverwaltung auf die angespannte Verkehrssituation in den Dörfern. Der frühmorgendliche Berufsverkehr soll durch die Müllfahrzeuge nicht noch zusätzlich behindert werden. Der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft empfiehlt, die Müllgefäße und Wertstoffsäcke bereits am Vorabend bereitzustellen.