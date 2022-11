Die Vollsperrung der B10 bei Queichhambach am Montag, 21. November, wird möglicherweise auch den Busverkehr beeinträchtigen. Darauf hat die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft (QNV) am Donnerstag hingewiesen. Wie berichtet, soll zwischen 8 und 11 Uhr eine Weide gefällt werden, die auf die Straße zu fallen droht. Die Umleitung führt durch Annweiler, was zu längeren Fahrtzeiten führen könnte. Laut QNV sind folgende Linien betroffen: 522: Ramberg/Godramstein - Annweiler; 523: Albersweiler - Bindersbach; 524: Albersweiler - Pfalzklinikum; 525: Annweiler - Vorderweidenthal ( - Bad Bergzabern); 526: Annweiler - Hofstätten-Hauenstein; 527: Annweiler - Burg Trifels sowie 531: Landau - Annweiler.