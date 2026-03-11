Im Zuge der Sperrung der Tunnel auf der B10 bei Annweiler hatte die Polizei angekündigt, täglich das Durchfahrtsverbot für Transit-Lkw zu kontrollieren – und bislang hält die Behörde Wort. Auch am Donnerstag waren wieder Beamte vor Ort, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik – das ist landläufig die Bereitschaftspolizei – haben Kräfte der Polizeiwache Annweiler innerhalb von fünf Stunden etwas mehr als 100 Lastwagen auf der B10 bei Rinnthal und Annweiler kontrolliert. „Fast die Hälfte davon wurde zurück auf die überörtliche Umleitungsstrecke gelenkt“, heißt es in der Mitteilung. Die B10-Tunnel sind wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten seit 27. Februar gesperrt. Bis voraussichtlich 17. Mai rollt der Verkehr in beide Richtungen durch Rinnthal, Sarnstall und Annweiler. Für Transit-Lkw herrscht ein Durchfahrtsverbot. Wer ohne Ausnahmegenehmigung erwischt wird, muss umdrehen und bekommt ein Bußgeld von 100 Euro.