Wegen einem Sekundenschlaf ist ein 67-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der B10 in Höhe Godramstein von seiner Fahrspur abgekommen, teilte die Polizei mit. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug, der in Richtung Pirmasens fuhr. Der Mann erlitt Schnittwunden und kam ins Krankenhaus. Drei weitere Insassen blieben unverletzt. Während an dem Laster leichter Sachschaden entstand, musste der völlig demolierte PKW abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsstörungen.