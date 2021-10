Als die Polizei am Montag um 17.30 Uhr auf der B10 bei Hinterweidenthal einen Peugeot mit französischem Kennzeichen kontrollieren wollte, gab der Fahrer Gas. Der Mann raste in Fahrtrichtung Annweiler, die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf. Bei seiner rasanten Flucht gefährdete der Peugeot-Fahrer zwischen Hinterweidenthal und Annweiler mehrere andere Autofahrer.

Die Verfolgung endete nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Streifenwagen in Annweiler. Die Polizei holte einen 31-jährigen Mann aus dem Raum Pirmasens aus dem Wagen. Wie sich herausstellte, besitzt der Mann keinen Führerschein. Er stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Beim Zusammenstoß mit dem Streifenwagen wurden die Beifahrerin des Mannes sowie ein Fußgänger verletzt. Der Peugeot und der Streifenwagen sind nur noch Schrott, an beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, teilt die Polizei mit.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, insbesondere Autofahrer, die durch die Flucht des Peugeot-Fahrers gefährdet wurden, sich mit der Inspektion Dahn unter der Telefonnummer 06391 9160 oder per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.