Mutig war ein Radfahrer, der am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der B10 bei Annweiler in Richtung Landau unterwegs war. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten ihn der Polizei, die einen Streifenwagen losschickte. Die Besatzung fand den Radler in Höhe des Staufertunnels. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich der ortsunkundige 72-Jährige verfahren hatte. Über einen Notausgang des Staufertunnels wurde er von der B10 geleitet. Nach einer Verwarnung konnte er seine Fahrt fortsetzen.