Noch in diesem Monat sollen auf der B10 bei Landau auf den beiden neuen Spuren der Nordfahrbahn in Richtung Pirmasens die Asphaltarbeiten beginnen. Das hat Martin Schafft, der Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Speyer, im RHEINPFALZ-Gespräch gesagt. Zeitweise war der auf rund 40 Millionen Euro veranschlagte vierspurige Ausbau vor dem Zeitplan. Das sei jetzt leider nicht mehr der Fall, so Schafft. Ob die Fertigstellung des 4,1 Kilometer langen Ausbauabschnitts zwischen A65 und Godramstein Anfang 2026 zu halten ist, kann er weder bestätigen, noch dementieren. Verzögerungen habe es durch den Fund eines römischen Kastells (inzwischen konserviert und wieder mit Erde überdeckt) an der Anschlussstelle Godramstein gegeben, vor allem aber durch Umplanungen bei der Entwässerung. Aufwendig wird laut Schafft noch der Abschnitt südlich von Godramstein, wo die B10 das Queichtal überquert und wo drei Brücken neu zu bauen, beziehungsweise zu sanieren und verstärken sind: eine Wirtschaftswegebrücke, die Straßenbrücke über die Queich und die Straßenbrücke über die Bahn. Schafft kündigte auch eine neue Verkehrszählung an, um jüngere Entwicklungen beim Straßenverkehr zu ermitteln. Bisher seien Werte einer früheren Zählung fortgeschrieben worden.