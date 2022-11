Auf der B10 hat sich am Dienstagabend kurz vor dem Barbarossatunnel bei Annweiler in Fahrtrichtung Pirmasens ein Auto überschlagen. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Pkw in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt. Die B10 ist derzeit im Bereich Barbarossatunnel/Löwenherztunnel gesperrt, der Verkehr wird durch Annweiler geleitet. Nähere Angaben, auch zu Verletzten, konnte die Polizei zunächst nicht machen.