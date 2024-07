Einem Motorradfahrer passierte in der Nacht auf Dienstag gegen 0.30 Uhr beim Auffahren auf die B10 aus Fahrtrichtung Landau-Godramstein ein Wildunfall. Sein Gefährt kollidierte mit einem Reh, wie die Polizei berichtet. Das Tier wollte die Fahrbahn überqueren. Der 26 Jahre alte Zweiradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß auf die Straße und zog sich Verletzungen an Armen und Beinen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. „Das Reh musste vor Ort von seinen schweren Verletzungen erlöst werden“, teilt die Polizei mit.