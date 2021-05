Einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursachte der Fahrer eines Sattelzugs am Samstag auf der B10. Laut Polizei war der Unbekannte mit einer weißen Sattelzugmaschine mit blauem Auflieger in der Zeit zwischen 11.45 und 12.05 Uhr in Fahrtrichtung Pirmasens unterwegs. Ungefähr 100 Meter vor dem Barbarossatunnel kam das Gefährt nach rechts von der Fahrbahn ab, schleifte 50 Meter an der Leitplanke entlang, riss einen Kabelschacht aus der Verankerung und stieß mit dem Auflieger an die dortige Wechsellichtanlage. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die zu dem Unfallhergang sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Telefon 06346 964619 in Verbindung zu setzen.