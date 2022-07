Der Landesbetrieb Mobilität kündigt für das kommende Wochenende Fahrbahnmarkierungen auf der B10 im Bereich um die Anschlussstelle Landau-Nord an. Betroffen seien neben der Bundesstraße auch die L512 (Godramsteiner Straße bis Kreisel B10) und die L516 (Landau-Edesheim). Auf der Landesstraße wird am Samstag gearbeitet, dabei sind Verkehrseinschränkungen zu erwarten. Die Auf- und Abfahrten der B10 müssen am Sonntag kurzzeitig voll gesperrt werden, teilt der LBM weiter mit. Der Verkehr wird durch Landau geleitet.