Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) will die beiden B10-Tunnel Barbarossa und Löwenherz bei Annweiler ab Mittwoch sanieren und dabei auch die Fahrbahn zwischen Birkweiler und Queichhambach erneuern. Wie der LBM mitteilt, sollen die Arbeiten je nach Witterung rund zehn Wochen dauern. Ab Montag wird die Verkehrssicherung eingerichtet. Der Verkehr von Landau in Richtung Pirmasens wird dauerhaft an der Baustelle vorbeigeführt und muss keine Umleitung fahren, teilt der Betrieb weiter mit. Der Verkehr aus Richtung Pirmasens wird bei Annweiler-West über die B48, die L509, die K7 und die B38 bei Landau bis zur A65 umgeleitet. Die offizielle Umleitungsstrecke führt also an Waldrohrbach und Ilbesheim vorbei durch Landau Richtung A65-Auffahrt Landau-Süd.