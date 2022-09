Der Naturschutzbund BUND hat nun die Anreise-Startpunkte zur großen Kundgebung „Keine Pfälzerwald-Autobahn B10 – mit Rad, Bus und Bahn bekämpfen wir den Straßenwahn“ am Samstag, 15.30 Uhr, auf dem Landauer Stiftsplatz bekannt gegeben. Die Veranstalter, neben dem BUND sind die Bürgerinitiative Queichtal, Alsace Nature und Klimastreik Landau an Bord, ruft die Demonstrierenden dazu auf, mit dem ÖPNV oder per Rad zur Demo anzureisen. ADFC, BUND und VCD bieten aus verschiedenen Richtungen Radtouren zum Stiftsplatz in Landau an. Die Startpunkte der Rad-Sternfahrten sind:

Aus Richtung Kaiserslautern

Treffpunkt und Abfahrt ist um 11.30 Uhr der Stiftsplatz in Kaiserslautern an der „Bank für Alle“. Die Radtour führe über Johanniskreuz und Taubensuhl in das Queichtal und dann weiter nach Landau. Die Strecke sei nicht rennradtauglich, aber besonders gut mit dem E-Bike zu bewältigen.

Aus Richtung Bad Bergzabern

Treffpunkt ist am Bahnhof Bad Bergzabern (über Klingen, Ingenheim, Billigheim, Insheim) mit Abfahrt um 14 Uhr.

Aus Richtung Hauenstein/Annweiler

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bahnhof Annweiler (über die Bahnhöfe Albersweiler um 14.25 Uhr, 14.40 Uhr Siebeldingen, 15 Uhr Godramstein).

Aus Richtung Neustadt/Edenkoben

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Bahnhof Edenkoben.

Aus Richtung Berg/Wörth über Herxheim

Ab 12.20 Uhr in Berg (Bahnhof), weiter über 12.50 Uhr Hagenbach (Spielplatz gegenüber Barbarossaplatz), 13.20 Uhr Wörth (Radwander-Sitzecke bei S-Bahn-Werkshalle bei Bahnhof Badepark), 13.35 Uhr Kandel (Bahnhofstraße beim Bahnübergang), 14.20 Uhr Herxheim (Untere Hauptstraße bei der Kirche), 14.40 Uhr Offenbach (Essinger Straße/Mühlweg)