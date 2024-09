Der Abbau eines Traggerüsts und der Betonschalung an der neuen Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die B10 bei Landau ist schneller gegangen als erwartet. Das hat der Landesbetrieb Mobilität Speyer, Projektmanagement Dahn-Bad Bergzabern, am Freitag mitgeteilt. Die Arbeiten konnten in den beiden zurückliegenden Nächten abgeschlossen werden, eine dritte Vollsperrung der B10 in der Nacht zum Samstag wird nicht mehr benötigt. Auch das Geländer der neuen Brücke über die Bundesstraße wurde schon montiert, sodass hierfür keine zusätzliche Sperrung notwendig wird.