Ein 26-jähriger Autofahrer hat am Montagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, als er von der B10 bei Landau-Nord auf die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe auffahren wollte. Wie die Polizei berichtet, kam es in der Straßenunterführung zu einer Kollision mit der Betonschutzwand, wobei an dem Fahrzeug des Mannes Sachschaden von über 1000 Euro entstand. Weil das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand bei der Unfallaufnahme eine leichte Verkehrsbehinderung.