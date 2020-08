Ein Auto und ein Lastwagen sind am Donnerstagvormittag auf der B 10 in Höhe der Abfahrt Birkweiler zusammengestoßen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach wollte ein 74-Jähriger gegen 10.50 Uhr bei Birkweiler mit seinem Auto auf die Bundesstraße auffahren. Er nahm jedoch einem aus Fahrtrichtung Annweiler herannahenden Sattelzuggespann die Vorfahrt, in dem ein 73-jähriger Fahrer saß. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde die 72-jährige Beifahrerin des Autofahrers leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 26.000 Euro. Weil aus dem am Unfall beteiligten Auto Betriebsstoffe ausliefen, konnte die Fahrbahn in Richtung Landau erst nach deren Reinigung gegen 12.15 Uhr wieder freigegeben werden.