Die nächsten Verkehrsbehinderungen auf der B10 bei Annweiler stehen an. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, wird am Montag, 26. Februar, von 8 bis 17 Uhr zunächst die Abfahrt Annweiler-Ost/Gräfenhausen gesperrt sein. An den beiden darauffolgenden Tagen, also am Dienstag und Mittwoch, 27. und 28. Februar, werden im gleichen Zeitraum Staufer- und Kostenfelstunnel nicht befahrbar sein. Grund sind in beiden Fällen Gehölzschnitt und Rodungsarbeiten. Zur Wahrung der Verkehrssicherheit sei es erforderlich, in Richtung Fahrbahn wachsende Gehölze und Bäume, in die Fahrbahn und über die Fahrbahn hinausragende Äste und Totholz zu entnehmen sowie abgestorbene Gehölze zu roden, erklärt die Behörde. „Des Weiteren wird die Sperrung genutzt, um Schutzplankenschäden zu reparieren und Verkehrszeichen auszutauschen.“ In der Woche davor oder danach könne es tageweise ebenfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund von halbseitigen Sperrungen kommen. Die Umleitung wird laut LBM ausgeschildert sein und führt von Landau kommend nach dem Löwenherztunnel über die L490 zum B48-Kreisel und weiter nach Sarnstall und Rinnthal über die Zweibrücker Straße und Annweiler Straße/Pirmasenser Straße. Dort gelangt man über die Hauptstraße wieder auf die B10. Das Gleiche gilt für die Gegenrichtung in umgekehrter Reihenfolge.