Der vierspurige Ausbau der B10 bei Landau kommt voran. Fristgerecht und im Kostenrahmen, wie Projektleiter Jürgen Buschlinger vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Anfrage betont. Die neue Brücke über die Bundesstraße im Zuge des Nußdorfer Weges, eines Wirtschaftsweges, ist so weit fertiggestellt, dass sie wieder befahren werden kann. Davon soll insbesondere der Radverkehr profitieren. Im Frühjahr muss die Brücke allerdings noch einmal für Restarbeiten gesperrt werden. Inzwischen ist auch eine weitere Wirtschaftswegebrücke in Verlängerung der Oskar-von-Miller-Straße betoniert worden (unser Bild). Bis sie benutzt werden kann, dürfte es aber wohl Frühjahr werden, da noch die Kappen hergestellt werden müssen, also die Brückenränder, auf denen Leitplanken und Geländer montiert werden. Danach muss an beiden Enden Erde angeschüttet, die Brücke abgedichtet und die Fahrbahn asphaltiert werden. Ende Januar wird auch der Aufbau der Lärmschutzwand beginnen, die sich von der B10-Abfahrt in Richtung Krankenhaus bis zum Nußdorfer Weg erstreckt. Sie wird in etwa vier Monaten Bauzeit auf einem Lärmschutzwall errichtet, so Buschlinger.