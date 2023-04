Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Wochenspiegel ist eine flexible Rubrik. Manchmal erzählen wir, was in der Woche so los war, manchmal kommentieren wir Ereignisse ironisch bis zynisch. Thema waren eigentlich schon alle Parteien und ihre Aktivitäten – auch die Grünen. Nun gibt es aber einen Anlass, der Partei das Wort zu überlassen. Es folgt eine gekürzte Pressemitteilung.

„Kennen Sie Thomas Weiner? Thomas Weiner ist Mitglied der CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz und sitzt für seine Partei im Umweltausschuss. Was er da so macht? Man weiß