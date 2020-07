[Aktualisiert] Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitag um 12.55 Uhr ist die B10 zwischen Landau-Godramstein und Siebeldingen/Birkweiler seit etwa 16.45 Uhr wieder frei. Dort war ein 62-Jähriger aus dem Raum Neunkirchen, der in Richtung Landau unterwegs war, mit dem Auto einer 56-Jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße frontal zusammengeprallt. Beide wurden schwer verletzt in Kliniken geflogen. Bei dem 62-Jährigen besteht Lebensgefahr. Zwei Kinder von acht und elf Jahren in seinem Auto wurden leicht verletzt in eine Kinderklinik gebracht.

Die Bundesstraße war über Stunden voll gesperrt, der Verkehr staute sich und sorgte auch für Behinderungen auf Ausweichstrecken. Zuletzt war noch ein Gutachter vor Ort.

An beiden Autos entstand Totalschaden von etwa 20.000 Euro. Der Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Godramstein und Siebeldingen/Birkweiler ist dreispurig, eine Mittelleitplanke gibt es nicht.

Die Rettungskräfte waren laut Polizei „mit allem im Einsatz, was verfügbar ist“, unter anderem mit zwei Rettungshubschraubern.