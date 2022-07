Der Landesbetrieb Mobilität kündigt für das kommende Wochenende Fahrbahnmarkierungen auf der B10 im Bereich um die Anschlussstelle Landau-Nord an. Betroffen seien neben der Bundesstraße auch die Godramsteiner Straße bis zum Kreisel der B10 und die Strecke von Landau nach Edesheim. Auf der Landesstraße wird am Samstag gearbeitet, dabei sind Verkehrseinschränkungen zu erwarten. Die Auf- und Abfahrten der B10 müssen am Sonntag kurzzeitig voll gesperrt werden, teilt der LBM weiter mit. Der Verkehr wird durch Landau geleitet.