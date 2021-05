Auf der B10 bei Landau ist ein weiterer Zwischenschritt beim vierspurigen Ausbau abgeschlossen. Die Arbeiten an einer Spundwand, mit der eine von der verbreiterten Fahrbahn angeschnittene alte Mülldeponie abgeschlossen wird, sind beendet. Die seit über einem Jahr genutzte Behelfsausfahrt von A65 und B10 in Richtung Landau, die über die Kreisstraße 13 von und nach Dammheim führte, ist daher am Freitagmorgen außer Betrieb genommen worden. Wer nach Landau möchte, nutzt ab sofort wieder die reguläre Abfahrt, die zum großen Kreisel im Norden der Stadt führt.