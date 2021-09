Der Naturschutzbund BUND lädt für Samstag, 2. Oktober, zu einer Fachtagung von 9.45 bis 15.30 Uhr unter dem Titel „Kommt das deutsch-französische Biosphärenreservat unter die Räder?“ in den Hohenstaufensaal in Annweiler. Inhalt der Tagung ist der durchgängige vierstreifige Ausbau der B10 und dessen Auswirkungen. Für den Nachmittag ist eine Exkursion geplant. Die Teilnahme ist kostenlos, Interessenten werden gebeten, anzugeben, ob sie an der Exkursion teilnehmen möchten. Das ganze Programm steht im Netz unter www.bund-rlp.de/B10. Anmeldung ist möglich per E-Mail an b10@bund-rlp.de oder per Telefon 06131 6270622.