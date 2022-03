Wegen Straßenbauarbeiten kommt es ab Sonntag, 13. März, zu Verkehrsbehinderungen an der B10-Auffahrt bei Godramstein. Wie der Landesbetrieb Mobilität Speyer mitteilt, wird die Auffahrtsrampe auf die B10 in Richtung Pirmasens an der Anschlussstelle Landau-Zentrum voll gesperrt. Das ist notwendig, weil im Zuge des vierspurigen Ausbaus der B10 für den Anschluss an die K13 zwischen Landau-Zentrum und Godramstein Verbreiterungs- und Asphaltarbeiten anstehen. Laut LBM wird die Abfahrtsrampe neu hergestellt – übrigens auch in Nachtarbeit. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Für die endgültige Fertigstellung und die Sanierung des Überführungsbauwerks sowie der Fahrbahn zwischen Godramstein und Landau werde voraussichtlich Anfang April eine Vollsperrung der K13 für circa sechs Wochen notwendig.