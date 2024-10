Bei einer Großkontrolle am Donnerstag sind Beamte der Polizeidirektion Landau auf dem Lkw-Parkplatz der B10 bei Rinnthal in Fahrtrichtung Landau oft fündig geworden. Die Polizei hatte nach Angaben vom Freitag ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit von Fahrer und auf Eigentumskriminalität gelegt und 87 Fahrzeuge kontrolliert. Fünf Fahrer mussten sich eine Blutprobe entnehmen lassen, weil sie offenbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Ein Fahrer saß ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer. Sein Auto wurde sichergestellt, weil er bereits in der Vergangenheit in gleichgelagerten Fällen in Erscheinung getreten ist. Er muss vermutlich mit einer Haftstrafe rechnen. Weitere zwölf Fahrzeugführer wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt, da sie nicht angeschnallt waren. Einer wurde angezeigt, weil er während der Fahrt das Mobiltelefon benutzte. Auf ihn wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Außerdem stellte die Polizei sieben Kontrollaufforderungen wegen technischer Mängel am Fahrzeug oder fehlender Papiere aus.