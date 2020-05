Ab Montag wird die B 38 bei Schweigen-Rechtenbach für den Verkehr gesperrt. Grund ist die Erneuerung des Fahrbahnbelags. Die Arbeiten werden in vier Bauabschnitte aufgeteilt und dauern insgesamt rund vier Monate, teilt der zuständige Landesbetrieb Mobilität in Speyer mit. Rund vier Wochen sind für den ersten Bauabschnitt eingeplant, der am Kreisel am Ortsausgang von Rechtenbach beginnt. Autofahrer aus Rechtenbach, Oberotterbach oder Dörrenbach werden über die B 38 in Richtung Bad Bergzabern und dann über Steinfeld beziehungsweise Schweighofen im Zuge der L 545 und L 546 umgeleitet. Außerdem wird eine großräumige Umleitung in Richtung Frankreich ausgeschildert. Hier wird der Verkehr ab Bad Bergzabern sowie ab Landau im Zuge der B 427 und A 65 geleitet. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnerneuerung sollen bei rund 480.000 Euro liegen. Insgesamt wird eine Strecke von rund 1,1 Kilometern mit zwei Kreiseln ausgebaut.