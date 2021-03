Wegen einer neuen Fahrbahnmarkierung in der Baustelle wird die B 10 zwischen den Anschlussstellen Landau-Universität und Landau-Nord am Dienstag, 9. März, ab 22 Uhr für zwei bis drei Stunden voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Speyer mit. Der Verkehr von der A 65 wird über die Anschlussstelle Landau-Nord zum Kreisverkehrsplatz über die L 512 und K 13 durch Landau an der Anschlussstelle Landau-Universität zurück auf die B 10 geführt. Aus Fahrtrichtung Pirmasens wird der Verkehr entsprechend umgekehrt umgeleitet.