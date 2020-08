An der B 10 bei Landau wird schon seit Wochen gearbeitet – jetzt muss die Bundesstraße bei Landau am Wochenende voll gesperrt werden. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Die Sperrung beginnt am Samstag, 8. August, um 6 Uhr und endet Tag darauf um 18 Uhr.

Als Grund für die Vollsperrung nennt der LBM die Änderung der Baustellenführung für die nächste Bauphase an der Anschlussstelle Landau-Nord. Die Vollsperrung sei nötig, damit weder Verkehrsteilnehmer noch Arbeiter während der Arbeiten verletzt werden. Im Anschluss können die neuen Rampen befahren werden. Der Verkehr auf der B 10 wird dann um etwa eine Fahrspurbreite nach Norden auf der B 10 geleitet. „Die bestehenden Rampen von der B 10 kommend nach Landau und von Landau zur A 65 werden in dieser Bauphase abgehängt, sodass die südliche B 10 um eine Auffahrtsspur verbreitert werden kann“, heißt es.