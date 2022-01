Ihren geplanten Termin mit Bürgerinnen und Bürgern zur künftigen Hochwasservorsorge in Mörzheim am Donnerstag, 13. Januar, müssen die Stadt Landau und der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb (EWL) absagen. „Wir können die Veranstaltung nicht wie geplant durchführen, weil extern Mitwirkende erkrankt sind“, bedauert Falk Pfersdorf, Vorstandsmitglied des EWL. Der Termin in der Alten Schule Mörzheim entfällt zunächst, wird aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Stadt und EWL werden entsprechend informieren. Eigentlich war geplant, schon erste Ideen für einen besseren Schutz vor Überschwemmungen vorzustellen. Stadt und EWL arbeiten schon seit vielen Monaten an einem Schutzkonzept für das gesamte Stadtgebiet. Denn es ist klar, dass die Kanalisation niemals die kompletten Wassermassen aufnehmen kann, die bei Starkregen über dem Stadtgebiet niedergehen. Das Schutzkonzept soll dafür sorgen, dass sich die Schäden in Grenzen halten.