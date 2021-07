Die Verbandsgemeinde Annweiler entwickelt ein Hochwasserschutzkonzept. Dabei ist auch die Meinung der Bürger gefragt. Wie ist die Situation in Albersweiler? Dazu gibt es am Mittwoch, 21. Juli, 19 Uhr, eine Veranstaltung in der Löwensteinhalle.

Hochwasser und Starkregen lassen sich nicht verhindern. Ein absoluter Schutz ist selbst durch technische Vorrichtungen nicht möglich. Um Schäden möglichst kleinzuhalten, ist eine gute Vorbereitung nötig. Deswegen lässt die Verbandsgemeinde von einem Planungsbüro ein Hochwasservorsorgekonzept erarbeiten. Dazu gehört, die Bürger vor Ort zu beteiligen. Mit ihnen zusammen sollen ortsspezische Lösungen gefunden werden, und die Eigenverantwortung soll gestärkt werden.

Bei der Veranstaltung nächsten Mittwoch geht es um technische Schutzmaßnahmen, natürlichen Wasserrückhalt, hochwasserangepasstes Planen, Bauen und Sanieren, Sicherstellung der Ver- und Entsorgung, Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz, Hochwasserversicherung und richtiges Verhalten bei Hochwasser. Bei dieser Veranstaltung sollen vor allem die Betroffenen zu Wort kommen.

Anmeldung



Wegen der wegen Corona nötigen Kontaktnachverfolgung bittet die Verbandsgemeinde-Verwaltung interessierte Bürger, sich per E-Mail an hpspies@annweiler.rlp.de oder unter Telefon 06346 301147 anzumelden.