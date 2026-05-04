Landau hat eine neue Bürgerstiftung. Sie trägt den Namen „Unsere Landauer Stiftungskirche“ und verfolgt das Ziel, den Denkmalschutz zu fördern, ebenso Kunst und Kultur sowie bürgerschaftliches Engagement zugunsten gemeinnütziger und kirchlicher Zwecke.

Hintergrund des Engagements ist die Innensanierung der protestantischen Stiftskirche und die Neuausrichtung bei möglichen Nutzungen. Bei der Gründungsversammlung im Gemeindesaal der Stiftskirche sprach Dekan Volker Janke von einem ganz besonderen Tag. Der Prozess sei im Sommer des vergangenen Jahres angestoßen worden. Ganz bewusst habe man sich gegen eine kirchliche Stiftung entschieden. Angesichts der Veränderungen, vor denen die Landeskirche stehe. Spenden sollen für die Sanierung verwendet werden, das Stiftungskapital für den Unterhalt.

Stadtgesellschaft in Verantwortung nehmen

Die Stadtgesellschaft soll in der Kirche ein- und ausgehen. Weil Gottesdienste immer spärlicher besucht werden, öffnet die Kirchengemeinde ihr Haus für kulturelle, schulische, städtische und gesellschaftliche Veranstaltungen. Seit 700 Jahre stehe die Kirche als zentraler Raum mitten in der Stadt und gehöre der ganzen Stadt, sagte Janke. Insofern wolle man die Stadtgesellschaft auch ein Stück weit in die Verantwortung nehmen.

Die Teilnehmer der Gründungsversammlung, darunter Stifter und Vorstandsmitglieder. Foto: Sabine Schilling

Die Kosten für eine neue Infrastruktur wie beispielsweise eine Heizung, sind vor vier Jahren auf einige Millionen Euro geschätzt worden. Zuletzt war von sechs Millionen Euro die Rede. Janke sprach von einem „Wahnsinnsgeschenk“, dass sich so viele Menschen der guten Sache anschließen würden.

Resonanz größer als im Dezember erwartet

Mit 74.000 Euro kam deutlich mehr an Stiftungskapital zusammen, als die für die Gründung erforderlichen 50.000 Euro. Mit den Spenden komme die Stiftung jetzt schon auf 82.000 Euro. Damit hat der Initiativkreis um Janke, Ulrich Dähne, Karin Finsterbusch und Maximilian Ingenthron nicht gerechnet, als sie im Dezember damit begonnen haben, Stifter zu werben. Jetzt stehen 25 Personen mit Einlagen für die gute Sache.

Auch Mitstreiter für den Vorstand hat Janke zusammengetrommelt. Volker Wissing, ehemaliger Spitzenpolitiker aus Barbelroth, hat persönliche Bindungen an die Stiftskirche und wird den Vorsitz des Vorstandes übernehmen. Er stellte seinem per Video übertragenen Grußwort den Bibelvers „In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen“, Johannes 14,2, voran und sagte, er wolle sich dafür einsetzen, dass die Stiftskirche fester Bestandteil des Lebens in der Stadt bleibe. Auch der katholische Dekan Axel Brecht ließ eine Grußbotschaft übermitteln.

Der Vorstand

Erster Vorsitzender Volker Wissing, Stellvertreter Maximilian Ingenthron und Volker Janke, Beisitzer: Anna Croissant, Ulrich Dähne, Svend Larsen und Sabine Schilling





Der Stiftungsrat

Vorsitzende Professorin Karin Finsterbusch, Stellvertreter Professor Markus Gehrlein, Beisitzer Oliver Blanz, Axel Brecht, Thomas Dalquen, Christina Ehrmann, Dominik Geißler, Thomas Hirsch, Clifford Jordan, Karin Kessel, Markus Moser, Martin Mütsch, Thomas Oswald, Hans-Dieter Schlimmer. Der Stiftungsrat überwacht die Arbeit des Vorstands.