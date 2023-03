Schlappe zwölf Jahre soll es dauern, bis alle Bushaltestellen in Landau barrierefrei werden. Diese wagemutige Schätzung transportierte die RHEINPFALZ aus dem Mobilitätsausschuss. Und sie wurde von einem Bürger im Hauptausschuss aufgegriffen. Ob man bei dem irrsinnigen Tempo nicht riskiere, zu huddeln oder wichtigere Dinge zu vernachlässigen, fragte der Mann leider nicht. Sogar Oberbürgermeister Dominik Geißler kommt ein Dutzend Jahre fürs Aufbocken von Bürgersteig-Teilabschnitten, damit auch Senioren mit Rollatoren problemlos in den Bus können, doch recht lang vor. Das werde schneller gehen, versprach er – um gleich darauf von seinem Bauamtsleiter zurückgepfiffen zu werden. Das werde wohl nicht schneller gehen, sagte Christoph Kamplade. Außerdem, so setzte er eine wunderbare, tiefschürfende Pointe, die an die großen Witze von Loriot erinnert: Beim Umbau von Bushaltestellen müsse man auch die deshalb entstehenden Verkehrsbehinderungen im Blick haben. Wir verneigen uns vor einem wahrhaft großen Humoristen.