Bei der Nominierungskonferenz im Haus des Gastes in Bad Bergzabern am Samstagnachmittag haben die 28 SPD-Delegierten einstimmig für die 41-jährige Kathrin Flory als Kandidatin für das Amt der Bürgermeisterin in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern gestimmt. Damit sind sie dem Vorschlag des SPD-Gemeindeverbandes gefolgt. Sie wolle das Wir und das Miteinander in den Mittelpunkt stellen, betonte die 41-Jährige in ihrer Rede. Priorität habe Bürgerbeteiligung. Auf ihrer Themenliste stehen der Ausbau der Digitalisierung, Tourismus, die ärztliche Versorgung, Grundschulen, Kitas und die Energiewende. Sie freue sich, mit einer leistungsstarken Verwaltung und engagierten Bürgern und Bürgerinnen viele Projekte umzusetzen, sagte Flory, die aktuell Ortsbürgermeisterin von Klingenmünster ist.