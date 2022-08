Kathrin Flory, SPD-Kandidatin für das Amt der Bürgermeisterin in der VG Bad Bergzabern, startet mit ihrer Veranstaltungsreihe „Triff Kathrin“. Los geht’s mit einem „Chill Out“ am Mittwoch von 17 bis 21 Uhr in den Weinbergen oberhalb von Gleiszellen-Gleishorbach. Alle Bürger sind eingeladen, den Tag bei kühlen Getränken und interessanten Gesprächen ausklingen zu lassen. Zu finden ist die Destination an der St.-Dionysius-Kapelle vorbei, zirka 500 Meter geradeaus. Eine Zufahrt ist nicht gestattet.