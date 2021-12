Thorsten Rothgerber (Grüne) und Daniel Salm (FWG) möchten in ihren Gemeinden Gleisweiler beziehungsweise Freimersheim weiterhin als Ortsbürgermeister fungieren, auch wenn sie im neuen Jahr bei der Verbandsbürgermeister-Wahl das Rennen machen sollten. Dies haben sie kürzlich bei der Podiumsdiskussion angekündigt, in der sie auf die beiden anderen Mitbewerber trafen. Während Rothgerber darauf hinweist, dass auch andere Entscheidungsträger wie Axel Wassyl in Offenbach sowohl als Orts- als auch Verbandsbürgermeister fungieren können, weshalb er sich dies ebenfalls zutraut, würde Salm diese Doppelbelastung nicht dauerhaft auf sich nehmen. Der neue Edenkobener VG-Chef wird am 16. Januar 2022 gewählt.